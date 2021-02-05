Los Havtanos анимировал хит «Чудесная страна»

Новая версия хита «Чудесная страна» вышла в альбоме «Иди ко мне», который был выпущен 23 октября 2020 года.

«Наше новое видео на песню «Чудесная страна» о демонах, вампирах и принцессе на вечеринке у сатаны!»

Как нетрудно догадаться, «Чудесная страна» состоит из пляжей, вечеринок и коктейлей. Но ради пикантности к довольно блеклому вокалу Яны Блиндер аниматоры добавили демонов и мертвецов, отсылающих к булгаковскому Балу у сатаны, не конкретизируя цель такой отсылки.



Евгений Хавтан

«Этой песне уже больше 30 лет, но она остается актуальной и по сей день», - говорит Евгений Хавтан.