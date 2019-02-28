«Браво» покажет документальный фильм «БравоStory»

Московская группа «Браво» в представлении давно не нуждается – их песни знает наизусть вся страна. Свою историю коллектив начал в СССР в начале 80-х. В творческой копилке команды – 15 полноформатных альбомов, в основе которых лежат такие музыкальные стили как классический рок-н-ролл 50-х, бит 60-х, серф и ска.

Группа регулярно ездит в гастрольные туры и записывает пластинки, которые звучат безупречно, стильно и свежо. А в прошлом году «Браво» отметили своё 35-летие и выпустили собственную антологию на виниле.

И вот, много лет спустя, коллектив возвращается в легендарную «Горбушку» с большим весенним концертом. Прямо в зале ДКГ перед началом концерта пройдёт премьера документального фильма «БравоStory» московского режиссера Андрея Айрапетова.

Сегодня, по словам лидера группы Евгения Хавтана, «Браво» находится в лучшей концертной и творческой форме за всю свою историю. Убедиться в этом вы сможете 13 апреля в ДК им. Горбунова.