Евгений Хавтан выпустил в свет Los Havtanos

Работа над этим релизом велась в трех странах — США, Бразилии и России — и заняла около года. Все песни написаны в соавторстве с кубинскими музыкантами.

«Накануне общего апокалипсиса, который мы наблюдаем сегодня своими глазами, мне захотелось сделать альбом про музыку, ритм, мелодию и любовь», - говорит Евгений Хавтан.



Евгений Хавтан

24 октября пластинка будет представлена публике в московском клубе Magnus Locus. Спустя месяц состоится релиз для стран Латинской и Северной Америки на испанском языке. Кроме того, планируется выпуск виниловой версии альбома.