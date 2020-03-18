Фильм про историю группы «Браво» вышел в сети

Как сообщили агентству Intermedia в пресс-службе коллектива, дата премьеры была выбрана неслучайно - 18 марта 1984 года состоялся тот самый концерт «Браво» в ДК «Мосэнерготехпром», на котором участники команды были арестованы прямо на сцене. Для Евгения Хавтана это кончилось исключением из института, для Жанны Агузаровой — арестом и высылкой.

- Той страны уже нет, а «Браво» — по-прежнему с нами, и трое из пяти участников того состава до сих пор играют в ней! - говорят представители коллектива. - С тех пор эта дата отмечается как день рождения группы.

В прошлом году, к юбилею, фильм был закончен и представлен на Beat Film Festival и на фестивале «Нашествие». Сейчас планировался его показ в кинотеатрах, но из-за распространения коронавируса Евгений Хавтан принял решение выложить фильм в открытый доступ.

В фильме за час с небольшим можно узнать всю историю группы из уст тех, кто ее творил: музыкантов, директоров, продюсеров, авторов клипов, коллег по цеху, фанатов. Среди тех, чьи воспоминания звучат в кадре - весь нынешний состав «Браво», а также Жанна Агузарова, Валерий Сюткин, Гарик Сукачев, Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Илья Лагутенко, Артемий Троицкий, Михаил Козырев, Андрей Кнышев, Дмитрий «Сид» Спирин, Вадим Степанцов и многие другие. Закадровый текст читает автор книги-биографии «Браво» музыкальный журналист Алексей Певчев. А главным рассказчиком стал создатель, автор всех песен и бессменный лидер «Браво» Евгений Хавтан.