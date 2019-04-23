Сгорела могила Евгения Осина

Бывший директор артиста Александр Сидоренко уверен, что это не работа вандалов: «Скорее всего, причиной стало то, что кто-то на могиле неаккуратно поставил свечку или лампадку, а от нее огонь перекинулся на сухие цветы и венки. 99%, что это не вандализм, так как это все произошло днем и на Троекуровском кладбище охрана. Сама могила особенно не пострадала. Памятника на могиле пока нет, он ставится после года. Там только холмик, цветы и венки».



После пожара на могиле Осина

ГБУ «Ритуал» опровергло информацию об осквернении могилы певца Евгения Осина вандалами, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Накануне могилу певца посещала компания поклонников и они, видимо, не затушили свечи, в результате сгорели венки. Соседние захоронения не пострадали. В СМИ появились сообщения об акте вандализма и сломанном ограждении, но ограждение на этой могиле пока не установлено», - пояснили в учреждении.

Там добавили, что родственники артиста в ГБУ «Ритуал» еще не обращались.

«Ответственные за захоронение на данный момент не обращались по этому вопросу. Когда будут обращения, тогда будет решаться вопрос о восстановлении и приведении захоронения в порядок», - пояснили в пресс-службе.

Евгений Осин скончался в Москве 17 ноября 2018 года на 55-м году жизни. Он является автором песен, среди которых хиты 1990-х «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и другие.