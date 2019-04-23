Сгорела могила Евгения Осина

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В результате пожара сгорели венки и водруженный крест над могилой певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище.

Бывший директор артиста Александр Сидоренко уверен, что это не работа вандалов: «Скорее всего, причиной стало то, что кто-то на могиле неаккуратно поставил свечку или лампадку, а от нее огонь перекинулся на сухие цветы и венки. 99%, что это не вандализм, так как это все произошло днем и на Троекуровском кладбище охрана. Сама могила особенно не пострадала. Памятника на могиле пока нет, он ставится после года. Там только холмик, цветы и венки».

После пожара на могиле Осина
После пожара на могиле Осина

ГБУ «Ритуал» опровергло информацию об осквернении могилы певца Евгения Осина вандалами, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Накануне могилу певца посещала компания поклонников и они, видимо, не затушили свечи, в результате сгорели венки. Соседние захоронения не пострадали. В СМИ появились сообщения об акте вандализма и сломанном ограждении, но ограждение на этой могиле пока не установлено», - пояснили в учреждении.

Там добавили, что родственники артиста в ГБУ «Ритуал» еще не обращались.

«Ответственные за захоронение на данный момент не обращались по этому вопросу. Когда будут обращения, тогда будет решаться вопрос о восстановлении и приведении захоронения в порядок», - пояснили в пресс-службе.

Евгений Осин скончался в Москве 17 ноября 2018 года на 55-м году жизни. Он является автором песен, среди которых хиты 1990-х «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и другие.

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