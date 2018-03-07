Ирину Билык заставили признать Россию страной-агрессором

Украинские националисты-радикалы, которые заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета перед началом концерта, зашли в гримерку Ирины Билык и требовали у нее признать Россию страной-агрессором и признать оккупацию Крыма, пишет Zaxid.
«Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, у него папа - русский. Мы решили, что наш сын - украинец. Я знаю точно, что мой муж - не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России является агрессивная в Украину. Это неправильно и мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди, которые там живут, есть агрессорами. Так, политика России и ее политической элиты, является агрессивной по отношению к Украине. Так, Крым должен быть наш! », - отметила Ирина Билык в гримерке перед началом концерта
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