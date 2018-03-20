Jukebox trio показали «Суку любовь»

Фильм «Я худею» с Александрой Бортич и Александром Куликом уже неделю бьет рекорды продаж в кинотеатрах страны, а история любви главных героев пополнилась дополнительным видео. Клип получился тёплым душевным и очень атмосферным, как и сам фильм.

«На съемочной площадке мы веселились и отдыхали, а не играли роли, - признаются музыканты, - В нашем «оружейном» наборе нет такого актерского мастерства как у главных героев клипа, но зато есть наша нелепая пластика, мы можем петь и особенно хорошо у нас получается дурачиться! Можем падать лицом в диван, кидать мячик друг-другу, хлопать в ритм…» В клип войдут кадры из фильма и, дополняющие их синхроны, с Jukebox trio, которые накануне съемок побывали на премьере фильма и постарались добавить в фильм немного казанского характера. Оказалось, что песня «Сука любовь» в исполнении ребят звучит в фильме в том эпизоде, где главные герои на машине марки «Нива» едут в Казань, а это родной город двух солистов трио - братьев Владимира и Ильи Ивановых. «Это очень символично! И вообще фильм хороший, лёгкий, мотивирующий! В нем никакой похабщины и шуток «ниже пояса». Правда, мы не нашли в эпизоде путешествия героев Бортич и Кулика знакомых мест – наверно, как обычно не в Казани Казань снимали! Но точно знаем, что дух нашего города точно есть в этом фильме, так как нам рассказали, что создатели фильма монтировали эпизоды под наше живое выступление с этой песней на шоу «Главная сцена», ещё до того как обратились к нам, чтобы мы записали студийную версию».

Jukebox trio особенно трепетно отнеслись к записи легендарной композиции: «Эта песня вошла в наш репертуар довольно давно и нашей задачей было не испортить её и, как нам кажется, мы с ней справились. А ещё больше удовольствия мы получили, когда услышали финальную версию студийной записи, сведение, которое нам сделал в Америке наш товарищ Эдриан Бредфорд (многократный номинант на Грэмми, между прочим)! Он сделал из неё просто конфетку!»