Jukebox trio записал видео из самоизоляции

Песня Good time Girl от Sofi Tukker была записана главным а капелла коллективом страны для их постоянной рубрики #СтопСпето, в которой они в своей оригинальной манере перепевают главные мировые хиты. Ролик вышел настолько удачным, что его уже отметили авторы саундтрека, выразив восхищение и выложив ролик в своих сторис.

В видео Good time Girl также приняла участие поклонница Jukebox trio – Вероника Власовских, профессиональный танцор и хореограф, с которой музыканты познакомились осенью благодаря её видеоролику в инстаграме на другую песню группы.



Jukebox

«В период, когда все сидят по домам, мы не можем бездействовать, нам необходимо заниматься творчеством даже в самоизоляции, к тому же мы от этого получаем дикое удовольствие. Из-за того, что все находятся в разных местах, пришлось изменить метод, которым мы обычно записываем такие ролики. Но в результате получилось даже интереснее! На этом видео мы останавливаться не собираемся и следующий выпуск нашей любимой рубрики сделаем при участии наших подписчиков и поклонников: мы попросим их записать воспроизведение определенных звуков на селфи-камеру и прислать нам (подробности в ближайших видео). Нам кажется, что это отличный способ взаимодействия с аудиторией, который скрасит затянувшиеся выходные в период борьбы с коронавирусом. Получайте удовольствие от самоизоляции! В этом нет ничего плохого, это отличный повод сменить точку зрения, попробовать что-то новое, перебрать весь домашний хлам и, конечно, смотреть и участвовать в новых видео Jukebox trio!»