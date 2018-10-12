Jukebox trio проверили актеров на чувство ритма

Они взяли самую креативную команду видеопродакшена, актеров разного возраста и типажа от мулатки и альбиноса, до детей и бабушек за 60 и предложили им превратиться в «людей будущего», своеобразных роботов, которые живут в глянцевом идеальном мире, но делают лишь простые повторяющиеся движения, как ожившие герои популярных сейчас GIF-изображений.

Съемки в клипе стали настоящим испытанием для всей съемочной команды, потому что движения должны были быть чёткими и ритмичными, а музыканты с абсолютным слухом и чувством ритма замечали каждую неточность, как никто другой. Участники трио включились в процесс и помогали героям войти «во вкус» и стать частью альтернативной реальности «Бит и Бас», которую создавали на съемочной площадке. Как ни странно, профессиональным актерам простые движения давались сложнее, чем тем, кого к съемкам привлекли впервые. Но лучше всех с повторяющимися движениями справились жизнерадостные пенсионерки, которые под чутким руководством битбоксера коллектива Ильи Иванова стали, наверно, главными звёздами этого видео.

«Хочешь быть модным – будь ритмичным!», - утверждают солисты Jukebox trio и доказывают это на примере собственной музыки и новой видеоработы, в которой минимализм, простота, цикличность, юмор и стиль играют важнейшую роль, как и в основных музыкальных трендах современности. И если крутые песни разбирают на цитаты, то новый клип Jukebox можно разбирать на gif-фрагменты, каждый из которых может стать арт-объектам на выставке или в музее современного искусства.