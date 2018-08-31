Лейбл «Снегири» обнародует архивы в честь 20-летия

Олег Нестеров рассказал о сюрпризах, которые готовит лейбл к юбилею.



Олег Нестеров

«Конечно, это событие мы должны отметить. Мы вскорости запустим ресурс в интернете, новый сайт «Снегирей», где среди актуальной информации, будет большой архивный размер, все наши новости аж с 2000-го года. И мы даже делаем такой блог «Снегирей», который посвящен самым ярким событиям, которые произошли в жизни наших артистов-выпускников. А выпускников у нас было ого-го сколько: «Маша и Медведи», Найк Борзов, «Ундервуд», «Нож для Фрау Мюллер»», - рассказал НСН артист.

Обновленный сайт будет доступен по адресу www.snegiri.ru.