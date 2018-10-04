Олег Нестеров вжился в образ Кузнечика

Благотворительный литературно-музыкальный проект «Жужа. Песни и пляски» выходит на виниле. Это многосерийная мультимедийная сказка для детей. За годы своего существования проект собрал уникальный букет детских песен, которые исполнили в том числе и наши артисты. Среди них был и Олег Нестеров.



Олег Нестеров

«Когда-то давно Константин Преображенский, мой старый «боевой» товарищ, с которым мы давно в музыкальной индустрии, попросил меня поучаствовать в одном неожиданном проекте. Он назвался «Жужа». Это был детский проект, очень добрый и светлый, я сразу согласился. Так я стал Кузнечиком. Я наговорил тексты, и даже спел песню. В общем, вжился в образ. Потом участвовал в продолжении, мало-помалу узнавал, что проект живет. Не только живет, он стал очень популярным. «Жужа» очень любима нашими детьми!», - рассказал НСН артист.

Проект «Жужа» осуществлён в партнёрстве с фондами «Даунсайд Ап» и «Синдром любви». Тираж издания виниловых пластинок будет передан в эти фонды.