«Жужа» выйдет на виниле с голосами Бутусова и Сукачева

Сборник «Жужа. Песни и пляски» выйдет в виде подарочной виниловой грампластинки, к которой будет приложена копия всех треков на CD и сборник караоке-версий песен с буклетом текстов для самостоятельного исполнения. Релиз будет осуществлен в партнёрстве с фондами «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», работающими с людьми с синдромом Дауна.

«Жужа. Песни и пляски» - вероятно, первое отечественное издание детских песен 21 века в традиционном виниловом формате, изданное именно в 21 веке, и, нам бы хотелось верить, что не последнее. Тираж издания будет передан в фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», а экземпляры с автографами артистов станут лотами благотворительного аукциона. Авторы проекта и артисты верят, что передача музыкального альбома в рамках благотворительной миссии библиотекам, фонотекам и детским учреждениям, будет способствовать пропаганде добросердечного отношения к людям с синдромом Дауна.

«Жужа» — это многосерийная мультимедийная сказка, главными персонажами которой являются необычные существа: толстушка-фея Жужа, леший Дряба и инопланетянин Май. Несмотря на все различия их объединяет крепкая дружба, общие добрые дела и забавные приключения. Авторы «Жужи»: композитор Тимур Милоянин, автор текстов – Александр Коротич.

За годы своего существования проект собрал уникальный букет детских песен, которые исполнили артисты московских театров и звёзды российской сцены: Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, Чайф, Евгений Маргулис, Олег Нестеров, Сергей Галанин, Саша Самойленко, Галина Босая, Леонсия Эрденко и другие.