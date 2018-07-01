Мара выпустила «Правила боя» для футболистов сборной России

Мара обратилась к футболистам сборной России своей новой песней «Правила боя»:
- Эта песня не о футболе. Но мы очень бы хотели, чтоб ее послушал каждый наш парень, игрок перед предстоящей 1/8 с Испанией и всеми последующими играми тоже. «Правила боя» - о настоящем бойце. О силе духа, несгибаемости, стойкости. В любом поединке побеждает тот, кто бесстрашно идет до конца, сжав зубы и кулаки, рассекая все преграды. Это русский характер – характер бойца. Это в нашей крови. И наши ребята, футболисты, должны сейчас это чувствовать всем сердцем и сражаться, рубиться до последней секунды. И побеждать!
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