У Мары появился «Он»

«Это очень важная песня, одна из стержневых на выходящем скоро альбоме. О человеке, вызвавшем огонь на себя. И его подвиге. –говорит Мара. - 2 года назад весь мир потрясла эта история. Наш русский парень, разведчик, в горящей пустыне, под Пальмирой, один был окружен сотней боевиков. Отстреливался до последнего патрона, а потом принял последнее в жизни решение и вызвал с воздуха огонь на себя. И на окружившего врага. Ему было 25 лет. Он совсем недавно женился, он был красивым и веселым. И у него были истины: долг, честь и Родина. Жители фейсбуков и инстаграмов, цель и смысл для которых – лайки и селфи, даже не подозревают, что в эту минуту их сверстники на ближних и дальних рубежах спасают, защищают, своей жизнью заслоняют других. Наши добровольцы, медсестры, летчики. О каждом из них эта песня. О мужестве и самоотверженности, которая в крови у русского человека.