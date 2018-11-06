Мария Максакова отказалась от иска к новому мужу

Об этом в ходе рассмотрения иска по существу в Пресненском районном суде заявила представитель певицы Анна Лазарева. "…Прошу суд производство по делу прекратить; мы отказываемся от иска в полном объеме", — заявила она.



Мария Максакова

Максакова не участвовала в судебном заседании лично, однако Лазарева отметила, что это решение было принято её доверительницей добровольно.

Судья Артем Кузьмичев удовлетворил заявление представителя истца и постановил прекратить производство по делу. Он разъяснил, что повторное обращение в суд по аналогичным основаниям не допускается.

После заседания Лазарева пояснила, что прекращение производства по иску связано с тем, что изначально способ защиты права был выбран неверно. По ее словам, в Пресненском суде позже будут рассмотрены два иска, в том числе о признании сделки недействительной. Беседы по этим делам назначены на 8 ноября.

Как сообщили ранее в суде, ответчиками по иску являлись новый муж певицы Далхат Халаев и покупатель квартиры Мурат Мержоев. Ещё до начала рассмотрения иска по существу адвокат нового владельца жилой недвижимости Ольга Маркова рассказала журналистам, что сделка по покупке квартиры Мержоевым официально зарегистрирована Росреестром и является законной.

РИА Новости