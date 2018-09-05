«Украинские патриоты» потребовали от Максаковой покинуть страну

"Если депутат партии "Единая Россия" Максакова не прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины", — написал на фейсбуке Игорь Громов, назвавший себя журналистом и общественным активистом.



Мария Максакова

Автор решил не уточнять, что подтолкнуло его на выдвижение такого ультиматума, передает РИА Новости. В последнее время Максакова не делала политических заявлений.