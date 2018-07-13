Мария Максакова сильно располнела

Однако, судя по недавним фотографиям, певица смогла вернуться в прежний вес, пишет «Стархит».

После убийства в центре Киева политика Дениса Вороненкова, о жизни его супруги ходят разные легенды. Вот уже больше года Мария Максакова проживает в Украине с младшим сыном Иваном, продолжая выступать на заграничных сценах.





В Москву, несмотря на то, что здесь остаются двое ее детей от первого брака, оперная дива не торопится. И многие ее поклонники, кажется, совсем подзабыли, как выглядит 40-летняя звезда. На днях в Сети появились свежие фотографии Марии, которые сильно удивили фанатов – Максакова, еще недавно пражавшая своей болезненной худобой, сильно располнела.

Сейчас артистка одна воспитывает двухлетнего Ваню. Старшие дети, которые были рождены от бизнесмена Владимира Тюрина, проживают в Москве с папой. 13-летний Илья и 10-летняя Люда не видели маму с момента ее внезапного переезда в Киев.