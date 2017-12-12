Пользователи Яндекса ищут информацию о похоронах Билана

В том числе составлен рейтинг запросов, в которые попали Дима Билан, Владимир Кузьмин, Мария Максакова и другие музыканты.

По Диме Билану лидируют поисковые запросы "Дима Билан умирает правда ли это", "Дима Билан похороны правда или нет"

Мужчины:

1 Дима Билан

2 Андрей Малахов

3 Армен Джигарханян

4 Кирилл Серебренников

5 Face (Иван Дрёмин)

6 Анатолий Пашинин

7 Эммануэль Макрон

8 Юрий Дудь

9 Владимир Кузьмин

10 Дмитрий Борисов

Женщины

1 Мария Максакова

2 Юлия Самойлова

3 Диана Шурыгина

4 Дана Борисова

5 Анастасия Волочкова

6 Анастасия Шубская

7 Равшана Куркова

8 Наталья Шкулёва

9 Татьяна Тарасова

10 Брижит Макрон