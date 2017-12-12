Пользователи Яндекса ищут информацию о похоронах Билана

В том числе составлен рейтинг запросов, в которые попали Дима Билан, Владимир Кузьмин, Мария Максакова и другие музыканты.
По Диме Билану лидируют поисковые запросы "Дима Билан умирает правда ли это", "Дима Билан похороны правда или нет"
Мужчины:
1 Дима Билан
2 Андрей Малахов
3 Армен Джигарханян
4 Кирилл Серебренников
5 Face (Иван Дрёмин)
6 Анатолий Пашинин
7 Эммануэль Макрон
8 Юрий Дудь
9 Владимир Кузьмин
10 Дмитрий Борисов
Женщины
1 Мария Максакова
2 Юлия Самойлова
3 Диана Шурыгина
4 Дана Борисова
5 Анастасия Волочкова
6 Анастасия Шубская
7 Равшана Куркова
8 Наталья Шкулёва
9 Татьяна Тарасова
10 Брижит Макрон
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