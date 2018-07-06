«НА-НА» выпустила сингл «Стук вагонов, стук сердец»

Всех секретов он не раскрывает, но уже известно, что в настоящий момент идёт кропотливая и активная работа над созданием нового репертуара группы. Неожиданно то, что к юбилею «НА-НА» записывает альбом, состоящий целиком из экспрессивных танцевальных треков.

Один из них - «Стук вагонов, стук сердец» написан молодыми композиторами Михаилом Бабановым и Игорем Дворяниновым, которым попали в руки стихи Михаила Гуцериева.

Своими впечатлениями об этом неожиданном проекте делятся «нанайцы»: «Мы уже «обкатали» эту песню в нашем гастрольном туре по США, Англии, Европе, на Востоке и юге России. Реакция публики на эту композицию превзошла все наши ожидания. Одно дело, когда песня просто выходит на радио или ТВ, и совсем другое – когда песня звучит в зрительном зале, а реакция зала отдаётся горячей волной на сцене и в каждой нашей клетке. «Стук вагонов, стук сердец» принимают просто на «ура»! Очень нравятся слова, ритм и настроение песни. Михаил Гуцериев – удивительный разносторонний поэт. Он тонко чувствует любую аудиторию».

Композиция «Стук вагонов, стук сердец» идеально подошла группе «НА-НА», ведь это одна из самых гастролирующих групп в России. Кому, как не им, исколесившим всю страну, знать: как и о чём стучат вагоны…

В настоящий момент музыканты готовится к съёмкам видео.