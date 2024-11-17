Умер экс-солист «На-На» Владимир Левкин

Артист скончался сегодня утром в больнице. Причина смерти Владимира Левкина, предварительно — онкология лимфатической системы.



Владимир Левкин

В 2003 артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Он сумел побороть болезнь, однако спустя 10 лет онкологическое заболевание вернулось. Тогда он прошёл курс химиотерапии, ему сделали пересадку костного мозга, он снова смог победить недуг.

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Несмотря на заболевание, Левкин продолжал выступать на концертах и появляться на мероприятиях. Последние месяцы он приходил туда в тёмных очках. 1 ноября у него состоялся сольный концерт в Москве, 12 ноября он был на премьере фильма с супругой. Левкин пришёл на премьеру фильма в тёмных очках, которые отказался снимать. Тогда он заявил, что это из-за перенесённой операции.

В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.