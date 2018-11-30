Над впавшей в кому солисткой «Фристайла» издевались врачи

Гитарист коллектива Сергея Ганжи рассказал в каком состоянии сейчас находится певица.



Нина Кирсо

– Никаких изменений в лучшую сторону в ее состоянии не происходит, - говорит Сергей Собеседнику. - Она до сих пор находится в длительной коме. Врачи сказать ничего не могут, пока Нина не придет в себя. Ведь мозг – это самая неизведанная часть нашего организма. Надеемся на чудо! Ниночку перевезли в Полтаву, потому что у нас произошла плохая история с киевской клиникой. Туда Толя Розанов и сестра Нины отдавали большие деньги – около десяти тысяч евро в месяц. Врачи начали нас обманывать. Например, присылают фотографию и говорят: «Нина открыла глаза!» А потом ее сестра приходит и говорит: «Я начала замечать, что у нее один глаз просто приоткрыт. Медики скорее всего пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!» Представляете, насколько все было цинично! А в Полтаве сейчас отличные условия – отдельная палата в тихом корпусе, уход хороший. Теперь вот только ждем, когда Ниночка проснется!