Ушла из жизни солистка «Фристайла» Нино Кирсо

О ее смерти сообщил в соцсетях сестра Алла. Intermedia напоминает, что в июне 2018 года Нина перенесла инсульт, а после экстренной операции впала в кому.



Нина Кирсо

Группа «Фристайл» была создана в 1988 году, её первым фронтменом был Вадим Казаченко. Среди хитов команды такие песни, как «Ах, какая женщина» и «Целуй меня горячей».

«Сегодня, накануне 1 мая, в Полтаве не стало солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Я виню в этом непосредственно украинские власти, которые не допускали к ней артистов, не давали возможность перевести ей деньги. Ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не обращали никакого внимания на все мои просьбы. Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому, как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь. Но эти бездушные люди этого не сделали», — написал Андрей Разин.