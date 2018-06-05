Солистка «Фристайла» впала в кому

55-летняя звезда 80-х и 90-х находится в больнице Полтавы под постоянным наблюдением медиков. Второго июня ей была проведена экстренная операция, после которой она по сей день пребывает в коме, пишет Life.ru.



Нина Кирсо

Как рассказал Сергей Кузнецов, один из участников группы "Фристайл" и близкий друг Нины Кирсо, в момент приступа женщина находилась дома одна. Её муж и сын уехали на гастроли, рядом никого не оказалось, поэтому драгоценное время для оказания срочной медицинской помощи было утеряно.

— Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, то обнаружили её на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так — как стояла, так и потеряла сознание, — рассказал Кузнецов изданию "КП Украина".

Напомним, что группа "Фристайл" образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность.