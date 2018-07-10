Впавшая в кому солистка «Фристайла» переведена в киевскую клинику

Ее супруг и сын находились на гастролях. Когда знакомые поняли, что певица долго не отвечает на телефон, они приехали и обнаружили ее на кухне.

«Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так - как стояла с чайником в руках, так и потеряла сознание...» - сообщил коллега Нины по группе Сергей Кузнецов.



Фристайл

Тогда Кирсо доставили в больницу Полтавы. Врачи констатировали у нее тяжелый инсульт третьей степени. Нина впала в кому, были проведены две операции. Судя по всему, солистке «Фристайла» предстоит длительное лечение. Как рассказал директор коллектива Игорь Лахин, коллеги Кирсо собирают деньги на ее лечение.

«Состояние Нины на данный момент стабильное. Она находится в клинике в Киеве. Сейчас группа «Фристайл» уже дает благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады. Средства, полученные от концертов, будут перечислены на лечение Нины», - отметил Лахин.

Игорь не стал называть адрес медицинского учреждения, чтобы не привлекать к этому излишнее внимание со стороны поклонников, пишет Starhit.