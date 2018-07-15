Первая жена Фрэнка Синатры умерла на 102-м году жизни

Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на дочь исполнителя, Нэнси Синатру-младшую.

"Моя мама ушла с миром сегодня. Она была благословением и светом моей жизни. Покойся с богом, спасибо тебе за все", - написала она на своей странице в Twitter.



Нэнси и Фрэнк Синатра

Брак Нэнси и Фрэнка Синатра, в котором у исполнителя родилось трое детей, продлился с 1939 по 1951 год. Причиной развода стал роман исполнителя с голливудской актрисой Авой Гарднер, который также окончился разводом - в 1957 году. Всего Фрэнк Синатра был женат четыре раза.