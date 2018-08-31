«Северный флот» о подготовке к юбилею: Стараемся меньше пить!

По словам Александра Леонтьева, группа отметит эту дату масштабным туром.

«На самом деле, у группы «Северный флот» все мысли сейчас заняты одним. Получается, нам уже пять лет, а это, все-таки, цифра. Так что, мы поедем в большой-большой тур, посвящённый нашему пятилетию. Там же будем презентовать наш альбом, вышедший только что. Поскольку альбомы не печатаем и не клепаем, в ближайшие полтора-два года ожидать от нас новой пластинки не стоит. Для нашего «пятилетнего» тура мы уже придумали клевую афишу с очень оригинальным решением. Там огромная римская буква «V» - Victoria, она же «пять», и очень культово написано «Северный флот». Но, на самом деле, для нас очень важно круто играть, поэтому мы сейчас просто заняты именно подготовкой и репетициями, даже стараемся меньше пить», - не без иронии признался НСН музыкант.



Северный флот

Концертный тур, приуроченный к пятилетию группы «Северный флот», стартует уже 2 сентября в Великом Новгороде. Концерты в Москве и Санкт-Петербурге пройдут 3 ноября в «Известия Hall» и 5 ноября в клубе «Космонавт».