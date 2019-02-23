Презентация книги о «Северном флоте» пройдет в Москве

Музыканты «Северного флота» Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов, и автор первой авторизованной биографии группы Денис Ступников на встрече в Москве расскажут об истории создания книги, о том, чем живет группа, где ищет и находит вдохновение, и что происходит в жизни ее участников.

Денис Ступников — журналист, писатель и близкий друг «Северного флота». Для создания биографии коллектива он провел многочасовые интервью с каждым из музыкантов. В результате получилась предельно детализированная биография российской рок-группы. Пришедших ждет возможность пообщаться с музыкантами вне сцены, задать интересующие вопросы, а также подписать экземпляр книги на память.

27 февраля, 19:30, "Читай-город" в ТЦ "Европейский", пл. Киевского Вокзала, 2.

Вход свободный!