«Северный Флот» представляет новый альбом «Иной»

Пластинка доступна для свободного прослушивания ВКонтакте, а также для загрузки на iTunes и Google Play.
Этот материал - большой эксперимент для группы: он был записан в атмосфере творческой импровизации, без ориентиров на какие-либо определённые стили и направления. «Новое дыхание», чистое творчество, просто музыка, какой её видит группа.
«Главное в нашей жизни - Музыка, и она должна быть от сердца, без холодного расчёта, без желания кому - то понравиться. Главный наш принцип - честность в деле всей жизни. А значит, честность по отношению к вам, нашим слушателям».
2018 год значим для группы не только выходом третьей студийной пластинки. В этом году группе «Северный Флот» исполняется 5 лет. Осенью она отправится в масштабный тур-презентацию нового альбома «Иной».
Трек-лист:
1. Иной (feat. Нуки)
2. Здравствуй, страна!
3. Ленинград
4. Удачи, солдат
5. Время любить
6. Колыбельная
7. Странник
8. Самая чёрная ночь
9. Вечный
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