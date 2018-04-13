«Северный Флот» представляет новый альбом «Иной»

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Этот материал - большой эксперимент для группы: он был записан в атмосфере творческой импровизации, без ориентиров на какие-либо определённые стили и направления. «Новое дыхание», чистое творчество, просто музыка, какой её видит группа.

«Главное в нашей жизни - Музыка, и она должна быть от сердца, без холодного расчёта, без желания кому - то понравиться. Главный наш принцип - честность в деле всей жизни. А значит, честность по отношению к вам, нашим слушателям».

2018 год значим для группы не только выходом третьей студийной пластинки. В этом году группе «Северный Флот» исполняется 5 лет. Осенью она отправится в масштабный тур-презентацию нового альбома «Иной».

Трек-лист:

1. Иной (feat. Нуки)

2. Здравствуй, страна!

3. Ленинград

4. Удачи, солдат

5. Время любить

6. Колыбельная

7. Странник

8. Самая чёрная ночь

9. Вечный