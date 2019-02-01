«Северный флот» выпускает авторизованную биографию

«Книга написана нашим другом журналистом Денисом Ступниковым, - говорят музыканты. - Она раскроет читателям всё: чем живет группа, где ищет и находит свое вдохновение, как рождаются главные хиты, в какой атмосфере ведётся рабочий процесс и что происходит в личной жизни участников.

Под обложкой вас ждут десятки фотографий с выступлений и из личных архив«Северного Флота», прямая речь участников коллектива и честные признания о том, как изменилась их жизнь после распада одной из величайших групп в истории отечественной рок-музыки.»





Книга выйдет в феврале 2019 года.