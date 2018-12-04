София Ротару не будет выступать в России

— Она не будет ни в каких программах в Москве сниматься в этом году. Ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне» — нигде, — заявил «Пятому каналу» Курилев.



София Ротару

Концертный директор Софии Михайловны также рассказал о причинах такого решения. По его словам, 71-летняя певица не хочет подвергать риску свое здоровье, пошатнувшееся в конце лета. Кроме того, приезжать в Россию Ротару мешает военное положение, которое введено на Украине, гражданкой которой она является.

— Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы ж знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение, — прокомментировал Игорь Курилев.