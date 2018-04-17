Директор Ротару рассказал о ее гонорарах

«В мае у нее запланировано несколько концертов в Германии. 19 мая у Софии Михайловны пройдет выступление в рамках «Ярмарки земляков». Сольных концертов по России действительно пока не планируется. Хотя София Михайловна находится в потрясающей форме – и концертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут, что ей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: «Мама, ты когда в последний раз в паспорт заглядывала?» - рассказывал Лавров.



София Ротару

Ротару старается не перетруждать себя, поэтому уже не дает по 20 корпоративов в месяц.

«Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни», - поделился представитель звезды.

Сергей Лавров считает, что некоторые российские исполнители стали хуже продавать билеты на концерты. Так, по мнению директора Ротару, лишь концерт Ирины Аллегровой этой весной смог собрать тысячи зрителей, а вот выступления Лолиты пользуются меньшей популярностью. Тем не менее, Лавров старается не судить других звезд отечественной эстрады. Он радуется успехам Ани Лорак, Филиппа Киркорвоа и Наргиз. Как рассказал Сергей в интервью «Собеседнику», сейчас люди стали просто меньше покупать билеты из-за их стоимости. «Я уже боюсь говорить о том, кто хорошо продается. Наши звезды, как слышат, что их похвалили в прессе, тут же поднимают гонорары. А этого делать сейчас никак нельзя. Я всегда привожу в пример Мадонну. Она очень популярна. Но, если объявить ее концерт в Тамбове или Рязани, каждый билет будет стоить по 9 тысяч долларов. Конечно, за эти деньги на нее никто не пойдет. Так и нашим нужно следить за ценами. Кстати, из топовых звезд – у Баскова дела идут плохо. Вроде у него и шоу роскошное, и билеты недорогие были. Но мегааншлагов он нигде не собрал», - делился Лавров.