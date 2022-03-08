Сын и внук Ротару задержаны при попытке покинуть Украину

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Около участка украинско-молдавской границы в городе Могилев-Подольском была задержана группа из 9 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины, в том числе сын и внук Софии Ротару.

Об этом сообщает источник "Страны" в Службе безопасности Украины.

Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" - гражданин Молдовы. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. Все они были задержаны.

Документы задержанных
Документы задержанных

В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару.

Стоит отметить, что сейчас в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, это означает, что покидать территорию страны мужчинам, за несколькими исключениями, призывного возраста запрещено.

Сыну Софии Ротару Руслану 51 год, а внуку Анатолию — 27.

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