Согдиана, Alekseev и Киркоров получили престижные премии в Казахстане

На престижной международной премии Астана Даусы Согдиана получила премию с песней «С тобой», как представительница Узбекистана.



Согдиана

Певица исполнила композицию на русском и узбекском языках. Она спустилась на месяце с купола арены Астаны прямо к зрителям.

“Бесконечный восторг! Спасибо за награду!» - делится со своими поклонниками Согдиана на своих страницах в соцсетях. И обещает уже в сентябре выпуск нового альбома и клипа на главный сингл альбома.

На одной сцене с Согдианой выступили коллективы из 12 стран, чьи хиты возглавляют мировые музыкальные чарты.

Вместе с Согдианой наград удостоились: Loreen, Ninety One, Alekseev, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Севак, Интарс Бусулис, Doredos,B.Howard.