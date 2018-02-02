Therr Maitz выпускает альбом Capture

Альбом станет новым этапом в дискографии группы и порадует слушателей студийными версиями уже полюбившихся концертных песен и абсолютно новыми композициями. В предзаказ альбома войдут сингл и клип "Container", релиз которых состоится 14 февраля.



Антон Беляев

Кроме этого, 14 февраля в прокат выходит фильм «Лед» (реж. Олег Трофим), композитором которого выступил Антон Беляев.

Презентация нового альбома состоится 8 марта на одной из крупнейших площадок столицы — клубе «Stadium» во время большого весеннего концерта Therr Maitz с оркестром. Новая концертная программа, представленная в «Stadium», будет сопровождаться уникальной сценографией, созданной студией интерактивных медиа «Sila Sveta», а роль дирижера оркестра займет Дмитрий Селипанов - автор саундтреков к фильмам «Лёд», «Коллектор» и «Бродский не поэт».

«На концерте, по традиции, мы исполним всем уже знакомые хиты, а также представим материал с новой пластинки. Кроме того, дополним выступление струнной оркестровой группой. В работе над новой пластинкой мы продолжили поиски идеального звука. «Capture» – сочетает в себе танцевальные треки и медленные композиции, объединенные общим настроением.» - Антон Беляев, лидер Therr Maitz.