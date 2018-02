Антон Беляев стал стариком в клипе Container

«Container – это, пожалуй, наша самая серьезная работа, и мы надеемся, что каждый зритель сможет найти в ней что-то свое. Это история про человека, старика, который перед смертью видит свои воспоминания и заново проходит по ним. События из видео реалистичны и в какой-то степени обыденны. Но, вместе с тем, для каждого из нас такие моменты в итоге и становятся особенными и ценными и остаются с нами до конца» - Антон Беляев, лидер Therr Maitz.

Сюжет видео разворачивается в двух плоскостях. Реальный мир – больница, в одной из палат которой лежит умирающий старик. Линия воспоминаний, сквозь которую проходит мальчик – сознание старика. Вместе с мальчиком зритель пройдет по вместилищу его памяти. От объятий матери через радость первой любви, встречу главного человека в жизни, внутренний кризис и рутину, к сохранению любви и затем… одиночеству.

Задумку Therr Maitz помог реализовать режиссер Сергей Минадзе. Ранее он работал с группой над проектами My Love Is Like и Undercover. Съемки «Container» проходили в одной из действующих больниц Москвы и в съемочном павильоне. Декорации «воспоминаний» выстраивались на съемочной площадке в течение 5 дней.



Старика сыграл Антон Беляев

Роль главной героини исполнила актриса Тинатин Далакишвили, известная зрителю по таким работам, как «Заложники» и «Про Любовь. Только для взрослых». Старика сыграл Антон Беляев. Тина и Антон проводили в кресле гримера по 4 часа каждый съемочный день чтобы перевоплотиться в своих героев. Участники Therr Maitz, по уже сложившейся традиции, снялись в камео – посетители в баре, хулиган в подворотне, клерк в офисе.