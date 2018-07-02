Toto Cutugno госпитализирован перед концертом

Как написал в своём Facebook представитель властей города Серена, исполнитель госпитализирован из-за проблем с сердцем и был вынужден отменить субботний бесплатный концерт. Кутуньо должен был выступить в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни, организованном местным культурным центром. Сейчас, отметил чиновник по спорту и культуре, 74-летний певец находится в больнице в стабильном состоянии.



Тото Кутуньо

Сам Кутуньо поспешил успокоить поклонников, заявив, что почувствовал недомогание из-за жары, пишет РИА Новости. Его пресс-служба отметила, что оно не связано с проблемами с сердцем.

"Сейчас я чувствую себя хорошо. В больнице меня устроили как дома. Здесь немалая доля врачей и медперсонала как из Италии, так и из России, то есть моя публика моя поддерживает и заботится обо мне. Через неделю меня выпишут, и спустя несколько дней отдыха я снова отправлюсь в международный тур", — заявил Кутуньо, заявление которого приводит газета la Repubblica.