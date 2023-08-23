Умер Тото Кутуньо

По словам менеджера, артист умер в больнице San Raffaele в Милане, куда он был госпитализирован после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.



Toto Cutugno

«После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже», - сообщил менеджер.

Похороны Тото Кутуньо состоятся в четверг, 24 августа, в 11 часов в базилике Парроккья деи Санти Нерео и Ахиллео на улице Аргонн 56 в Милане.

«Спустя чуть больше месяца после своего восьмидесятилетия Тото Кутуньо оставляет нас одним из самых известных итальянских артистов всех времен. Автор песен, тираж которых превышает 100 миллионов копий, представитель итальянской музыки, наиболее известный во всем мире, автор песен, который знал, как привнести простоту и традиции итальянской песни также за границей, артист с выдающейся карьерой, который будет продолжать вдохновлять и объединять нас», - сообщила звукозаписывающая компания Carosello Records.

Сальваторе (Тото) Кутуньо — один из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Седьмого июля ему исполнилось 80 лет. Итальянский певец и композитор начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и впоследствии сам сочинял музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал мелодии для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей.