Cutugno и Chelentano придут на спектакль Авербуха в Вероне

Гостями премьеры станут многие известные в Италии персоны, в том числе министр культуры Италии Дарио Франческини, а также Адриано Челентано и Тото Кутуньо. Тото Кутуньо сообщил, что готовит специальный сюрприз для Авербуха и всех зрителей - несколько песен на русском языке, которые он хочет исполнить после спектакля.

«Ромео и Джульетта» станет первым российским ледовым спектаклем, который будет показан на одной из самых знаменитых площадок Европы - итальянской Arena di Verona. Он закроет театральный сезон и станет одним из главных событий фестиваля «Русские сезоны в Италии». «Русские сезоны» — важнейший международный проект Правительства РФ и Министерства культуры РФ, который открывает новые возможности для межкультурного диалога и показывает, как культура выступает истинным послом мира.

Ледовый мюзикл «Ромео и Джульетта» в постановке знаменитого российского режиссера Ильи Авербуха был впервые показан в России в июле 2017 года, и за год его посмотрели уже свыше 1 млн. человек, таким образом он стал самым успешным в истории российских ледовых шоу.

В спектакле Авербуха «Ромео и Джульетта» заняты известнейшие российские фигуристы - главные роли исполняют сразу 6 олимпийских чемпионов: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин (исполнители главных ролей Ромео и Джульетты), Алексей Ягудин (Меркуццио) и Роман Костомаров (Тибальд), а также Татьяна Волосожар и Максим Траньков (князь и княгиня Вероны).

Илья Авербух: «Итальянская сторона оказывает нам невероятно радушный прием. То, что к нам изъявили прийти желание гости такого уровня - это огромная поддержка и честь для нас. Как бы не говорили, что искусство и спорт вне политики, но все равно политика везде присутствует 25-м кадром. Когда мы вот так собираемся вместе, это разбивает определенные стереотипы о том, что между нами есть непреодолимые границы и препятствия. И слова, которые звучат в конце нашего спектакля "Враждой не стоит жить, мы рождены любить" именно в Вероне, как мне кажется, будут иметь особый смысл. Более того, Тото Кутуньо очень любит Россию, и он сам не только изъявил желание спеть на нашем вечере, но мы даже ведем сейчас переговоры о совместных гастролях в России. Может получиться интереснейший международный проект, когда культовые итальянские песни обретут яркую визуализацию на льду».