Умер один из основателей группы Pantera

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу группы в Facebook.

"Никакие подробности пока не доступны. Семья просит вас проявить уважение к частной жизни в этой ситуации", — говорится в сообщении.

Группа Pantera была основана школьными друзьями в 1981 году. В первый состав вошли Винни Пол Эбботт и его младший брат Даррелл Эбботт, а также Томми Брэдфорд, Терри Глэйз и Донни Харт. За всю карьеру группа выпустила девять студийных альбомов, продала более 40 миллионов пластинок и четыре раза номинировалась на премию "Грэмми".

В 2003 году Pantera распалась, и братья Эбботт создали новый коллектив под названием Damageplan. В 2006 году Винни Пол сформировал "супергруппу" Hellyeah, которая выпустила пять студийных альбомов.