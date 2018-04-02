Умер правнук Римского-Корсакова

"Ушел из жизни Александр Андреевич Римский-Корсаков (1936-2018), правнук композитора, продолжатель рода по линии младшего сына – Владимира Николаевича. Вся жизнь его была связана с Радиевым институтом имени В. Г. Хлопина – многолетний путь от младшего научного сотрудника до генерального директора", — сообщает Музей-квартира Николая Римского-Корсакова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Александр Римский-Корсаков в 1985 году защитил докторскую диссертацию. После Чернобыльской аварии он был в числе сотрудников Радиевого института, проводивших обследование станции.

"Александр Андреевич был удивительно многогранным и интересным человеком, талантливым в разных областях. С юных лет, как и композитор, он увлекся астрономией. Но тогда интерес к звездному небу победила ядерная физика. Как вспоминал Александр Андреевич, это было ново, перспективно и страшно интересно. Еще в школьные годы обозначилась склонность к рисованию, проявившаяся затем во множестве акварельных и графических работ", — отмечается в сообщении.