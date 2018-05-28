В Петербурге открывается выставка «Музыкальный мир Римского-Корсакова»

Это одно из первых мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения композитора, которое широко отметят в России в будущем году, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник, хранитель рукописного музыкального фонда РНБ Наталья Рамазанова.

"Музыкальный мир Римского-Корсакова очень разнообразен, и заслуживает внимания даже сам его стремительный, энергичный почерк, удивительно соответствующий его музыке. Формируя выставку, мы стремились показать каждый документ погруженным в атмосферу времени", - сказала она.

Среди экспонатов - рукописи опер, симфонических произведений, романсов, а также знаменитые мемуары Римского-Корсакова "Летописи моей музыкальной жизни", содержащие ценный материал по истории русской музыкальной культуры второй половины XIX века. Представлено и написанное композитором руководство "Основы оркестровки". Оно не имеет аналогов в мировой музыкально-педагогической литературе, так как основано на композиторском опыте самого Римского-Корсакова. Посетители увидят черновые наброски книги с примерами из его сочинений.

В экспозицию включены наброски к неосуществленному сочинению "Сказка о рыбаке и рыбке". По словам Натальи Рамазановой, эти фрагменты не дают в целом представления о замысле, но свидетельствуют о стремлении композитора продолжить пушкинскую тему, которая была ему очень близка". В числе уникальных экспонатов - "Дело об увольнении профессора Н. А. Римского-Корсакова из состава профессоров СПб консерватории" (1905). Оно стало реакцией властей на политическую активность композитора, связанную с событиями Первой русской революции.

Среди корреспонденций - письма Сергея Дягилева к Римскому-Корсакову с просьбой внести изменения в оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов" для постановки в Париже в оперном сезоне 1908 года. Современники называли Николая Андреевича сказочником и "музыкальным маринистом". Экспозицию дополнят нотные и изобразительные материалы, связанные с морской темой, сказочными и историческими сюжетами в его творчестве. Выставка будет работать до конца августа.