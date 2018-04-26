Владимир Пресняков-старший перенес инфаркт

Об этом телеканалу "360" сообщила супруга его сына Наталья Подольская.

"Он действительно лежит в больнице под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", — приводит слова певицы "360".



Владимир Пресняков-старший

По информации телеканала, состояние музыканта удалось стабилизировать.

Как позднее сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Анна Исаева, Преснякова — старшего перевели из реанимации в обычную палату. "Чувствует себя лучше, надеемся, все обошлось", — сказала она.

Позднее Леонид Агутин рассказал, Владимир Пресняков-старший чувствует себя нормально и сейчас уже находится дома.