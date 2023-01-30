Солисты ВИА «Самоцветы» стали почетными деятелями искусств

Указом № 44-УМ Мэра Москвы Сергея Собянина за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность Георгию Власенко и Александру Нефедову было присвоено звание «Почетный деятель искусств города Москвы».

По этому поводу в конце января в Продюсерском центре Игоря Сандлера и состоялось торжественное награждение артистов ВИА «Самоцветы», приуроченное к 50-летию творческой деятельности ансамбля. В мероприятии приняли участие известные музыканты и звёздные гости: певица Лариса Долина, композитор Григорий Гладков, певица Наталия Гулькина, певцы Юрий Кузнецов-Таёжный, Владимир Маркин, музыкант Владимир Пресняков-старший и другие. В начале и финале мероприятия был исполнен живой сет «Самоцветов» с солисткой заслуженной артисткой России Еленой Пресняковой, при участии основателя ВИА Юрием Маликовым. Награду вручил Художественный руководитель «Театра Луны» народный артист РФ Евгений Герасимов.



Владимир Пресняков-старший с награжденными

«Для нас большая честь и гордость получить эту награду, когда в зале присутствуют наши семьи и близкие друзья! Уже более 50 лет мы служим музыке и любимому зрителю и прекращать не собираемся! Спасибо всем причастным! Увидимся на концертах группы «Самоцветы»!» - Георгий Власенко и Александр Нефедов.

«Благодаря преемственности поколений передаётся бесценное наследие человечества, и в музыке это очень важная связь. Поэтому на площадке продюсерского центра сегодня прозвучали выступления как заслуженных, так и молодых музыкантов. Думаю, для ребят это хороший опыт, который поможет им в дальнейшем», - сказал продюсер и основатель Фонда одарённых детей и молодёжи Игорь Сандлер.

Как прокомментировала Лариса Долина, индивидуальность и собственный стиль в исполнении – это то, к чему необходимо стремиться всем артистам.

Мероприятие организовано Благотворительным фондом Андрея Журавлёва «Реальные дела» при поддержке Продюсерского центра и Фонда одарённых детей и молодёжи Игоря Сандлера.