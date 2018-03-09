Вышел посмертный альбом Jimi Hendrix с 10 новыми песнями

В сборник «Both Sides of the Sky» вошли 13 песен, которые были записаны Джими в период с 1968 по 1970 год. При этом десять из них ещё никогда не были представлены общественности.

В одном из интервью Эдди Крамер – звукорежиссёр, который записал с Джими Хендриксом все альбомы, рассказал, что 1969 год был для Хендрикса экспериментальным, и что ему не хватило сил завершить работу над новой пластинкой.

О грядущем альбоме Крамер сказал следующее:

Когда ты в первый раз ставишь плёнку и начинаешь слушать её – у тебя волосы встают дыбом. Это настолько невероятно! Спустя 40, 50 лет мы все здесь, и я слушаю эти записи. Бог ты мой, это просто удивительный результат!

Продюсерами «Both Sides of the Sky» стали Эдди Крамер, сотрудничавший с Хендриксом при жизни, певец Джон Макдермотт и сестра Джими – Джени.

Большинство композиций записаны трио, получившим название Band of Gypsys: вокал и гитара Джими Хендрикса, Билли Кокс на басу и Бадди Майлз на ударных. Кроме того, на пластинке ожидается много коллабораций с известными музыкантами (Стивен Стиллз, Джонни Винтер, Лонни Янгблад).

Альбом выпущен в нескольких форматах, включая CD, цифрe и номерной 180-граммовый аудиофильский винил 2LP.

Джени Хендрикс, президент и главный исполнительный директор Experience Hendrix, LLC: «У нас растет стремление сохранить все наследие Jimi, а также продолжать предоставлять во всем мире серию отличных релизов поклонников Jimi. Это то, что обе стороны неба отражают ... это наши постоянные обязательства. В более глубоком смысле это соблюдение обещания. Мы с Джими однажды пообещали друг другу. Он сказал, что позаботится обо мне, и я сказала ему, что позабочусь о нем. Благодаря его музыке и сохранению его работы, мы с братом уважаем друг друга. Мы находимся сейчас в третьем десятилетии, продолжаем слушать песни Джими, и наша решимость поддерживать целостность его наследия после его смерти со временем только усилилась».

Предыдущие два посмертных альбома назывались «Valleys of Neptune» (2010 год) и «Hell and Angels» (2013 год).