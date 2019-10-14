Пол Маккартни подарил фото рок-звезд жены музею

Речь идет о снимках, на которых запечатлены такие знаменитости, как Джими Хендрикс и Мик Джаггер, а также кадрах из семейного архива.



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Сейчас их можно увидеть на ретроспективной выставке Линды Маккартни, которую Пол вместе с дочерьми организовал в галерее и музее Келвингроув в Глазго.

Заместитель председателя городского совета города Дэвид МакДональд уточнил, что экспозиция пользуется большим успехом: "Мы очень рады, что именно у нас проходит эта выставка, и мы очень благодарны Маккартни за этот невероятно щедрый подарок".

Линда начала профессионально заниматься фотографией в 60-е годы. В 1968 она стала первой женщиной-фотографом, чью работу (снимок Эрика Клэптона) использовали для обложки журнала Rolling Stone.