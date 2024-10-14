Демозаписи и другие раритеты Джими Хендрикса вышли на аукцион

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Ранее не издававшиеся демозаписи американского гитариста Джими Хендрикса 1968 года будут проданы на аукционе Propstore 15 ноября.

Альтернативные семиминутные версии песен Up from the Skies, Ain’t No Telling, Little Miss Lover и Stone Free «сильно отличаются по звучанию и длине» от выпущенных треков, сообщает The Guardian. Ожидается, что одна кассета уйдет с молотка за 200 тысяч фунтов стерлингов.

Демозаписи Джима Хендрикса
Демозаписи Джима Хендрикса

Коллекцию продает Патрисия «Трикси» Салливан, работавшая личным помощником Майка Джеффри, менеджера Хендрикса, с 1966 по 1973 год. По ее словам, обнаруженные мастер-ленты «плотнее и ровнее» и в них больше гитары, чем в финальных композициях. После смерти Джеффери в 1973 году она забрала материал из его офиса в центре Лондона. Судебные приставы обыскали его, забрав мебель и другие предметы, которые они сочли ценными, но оставив демонстрационные и мастер-ленты, а также другие архивные материалы. С тех пор все это оставалось в ее владении. Выйдя на свет в начале этого года, это первый раз, когда что-то из этого попало на аукцион.

На некоторых оригинальных коробках есть названия, написанные аккуратным почерком самого Хендрикса. Три из неизданных демо-записей — Up From the Skies, Ain't No Telling и Little Miss Lover — представляют собой треки со второго альбома Experience, Axis: Bold as Love , а Stone Free была би-сайдом к Hey Joe, первому синглу Хендрикса, выпущенному в Великобритании в 1966 году.

«Они намного плотнее и ровнее. Вы можете услышать больше гитары, чем, очевидно, славился Хендрикс. Эксперты, которые посетили и прослушали записи, все согласны, что они намного превосходят все другие версии этих треков», - говорит Марк Хохман, музыкальный консультант аукциониста Propstore.

На аукционе также выставлены счета за химчистку зеленого бархатного пиджака, золотого костюма и оранжевых брюк, среди других фирменных психоделических костюмов Хендрикса, вдохновленных лондонской Карнаби-стрит. Записка от звукозаписывающей компании Хендрикса сообщает ему, что его выселяют из лондонской квартиры Ринго Старра из-за большого количества жалоб от других арендаторов.

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Есть расчетные листки за Jimi Hendrix Experience и даже первый контракт группы. Один документ показывает, что им гарантировали получение семизначной суммы за разовое выступление, хотя половина доставалась Джеффри.

Среди других документов — заполненная Хендриксом американская форма с просьбой предоставить свидетельство о рождении для получения паспорта, маршруты туров и сведения о финансовых операциях.

Три коллекционера прилетели из США и Европы, чтобы просто осмотреть коллекцию, в то время как три компании, занимающиеся документальным кино, изучали материал для возможных документальных фильмов и драм. Один из запланированных проектов посвящен Хендриксу, его жизни и времени в Лондоне.

Но тот, кто в конечном итоге станет владельцем записей, должен будет договориться об их потенциальном использовании с наследниками Хендрикса. Если это не удастся, они смогут просто наслаждаться ими в уединении своего собственного дома.

Прямая трансляция аукциона состоится в Лондоне 15 ноября.

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