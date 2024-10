Демозаписи и другие раритеты Джими Хендрикса вышли на аукцион

Альтернативные семиминутные версии песен Up from the Skies, Ain’t No Telling, Little Miss Lover и Stone Free «сильно отличаются по звучанию и длине» от выпущенных треков, сообщает The Guardian. Ожидается, что одна кассета уйдет с молотка за 200 тысяч фунтов стерлингов.



Демозаписи Джима Хендрикса

Коллекцию продает Патрисия «Трикси» Салливан, работавшая личным помощником Майка Джеффри, менеджера Хендрикса, с 1966 по 1973 год. По ее словам, обнаруженные мастер-ленты «плотнее и ровнее» и в них больше гитары, чем в финальных композициях. После смерти Джеффери в 1973 году она забрала материал из его офиса в центре Лондона. Судебные приставы обыскали его, забрав мебель и другие предметы, которые они сочли ценными, но оставив демонстрационные и мастер-ленты, а также другие архивные материалы. С тех пор все это оставалось в ее владении. Выйдя на свет в начале этого года, это первый раз, когда что-то из этого попало на аукцион.

На некоторых оригинальных коробках есть названия, написанные аккуратным почерком самого Хендрикса. Три из неизданных демо-записей — Up From the Skies, Ain't No Telling и Little Miss Lover — представляют собой треки со второго альбома Experience, Axis: Bold as Love , а Stone Free была би-сайдом к Hey Joe, первому синглу Хендрикса, выпущенному в Великобритании в 1966 году.

«Они намного плотнее и ровнее. Вы можете услышать больше гитары, чем, очевидно, славился Хендрикс. Эксперты, которые посетили и прослушали записи, все согласны, что они намного превосходят все другие версии этих треков», - говорит Марк Хохман, музыкальный консультант аукциониста Propstore.

На аукционе также выставлены счета за химчистку зеленого бархатного пиджака, золотого костюма и оранжевых брюк, среди других фирменных психоделических костюмов Хендрикса, вдохновленных лондонской Карнаби-стрит. Записка от звукозаписывающей компании Хендрикса сообщает ему, что его выселяют из лондонской квартиры Ринго Старра из-за большого количества жалоб от других арендаторов.

Есть расчетные листки за Jimi Hendrix Experience и даже первый контракт группы. Один документ показывает, что им гарантировали получение семизначной суммы за разовое выступление, хотя половина доставалась Джеффри.

Среди других документов — заполненная Хендриксом американская форма с просьбой предоставить свидетельство о рождении для получения паспорта, маршруты туров и сведения о финансовых операциях.

Три коллекционера прилетели из США и Европы, чтобы просто осмотреть коллекцию, в то время как три компании, занимающиеся документальным кино, изучали материал для возможных документальных фильмов и драм. Один из запланированных проектов посвящен Хендриксу, его жизни и времени в Лондоне.

Но тот, кто в конечном итоге станет владельцем записей, должен будет договориться об их потенциальном использовании с наследниками Хендрикса. Если это не удастся, они смогут просто наслаждаться ими в уединении своего собственного дома.

Прямая трансляция аукциона состоится в Лондоне 15 ноября.