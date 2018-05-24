Завершился VII конкурс молодых исполнителей им. И.Дунаевского «Веселый ветер»

В его программе традиционно состоялись конкурсные выступления как юных музыкантов, так и блестящих профессиональных исполнителей, которые оценивали лучшие специалисты в данном направлении. Кроме того, прошли мастер-классы ведущих деятелей мирового музыкального искусства, а венчал форум грандиозный гала-концерт. Как всегда, в эти дни поддержка и внимание к каждому участнику проекта и потрясающая атмосфера незабываемого праздника творчества в Московском доме композиторов были обеспечены.

В этом году конкурс собрал удивительно талантливых, очень многообещающих вокалистов всех возрастов и жанров — и академического, и эстрадно-джазового: юные и взрослые певцы сражались за право назваться лауреатами этого престижного форума. На одной сцене стояли солисты оперных театров и студенты вузов, что добавляло последним нерва и соревновательного духа борьбы.

Главный результат таков: Первую премию получили прекрасные вокалистки Алена Силиверстова, спевшая в финале голосоломную арию Кунигунды из «Кандида» юбиляра этого года Леонарда Бернстайна, которая по праву называется вокально-драматическим эквилибром, и Тамара Джибути, юное меццо, блестяще спевшая Азучену из вердиевского «Трубадура» - арию, которая нередко не дается и маститым певицам. Обе девушки—ученицы знаменитой российской певицы, профессора Любови Казарновской. Хорошая техника, яркая драматическая подача материала —это то, что отличает этих молодых певиц и с очевидностью говорит о серьезной подготовке и стремлении подняться на вершину мастерства.

Впереди у лауреаток – дальнейшее постижение профессиональных тайн, их сегодняшняя задача – освоить тот огромный пласт знаний, которым обладает Любовь Казарновская. Ведь Любовь Юрьевна щедро передает ученикам знания, полученные ею в свое время от ее блистательных педагогов Надежды Виноградовой-Малышевой, Елены Шумиловой и Ирины Архиповой, а также от великих коллег по сцене – певцов, дирижеров, режиссеров, с которыми ей довелось работать на самых престижных мировых площадках.

Александр МАТУСЕВИЧ