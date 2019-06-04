Алан Парсонс сыграет в Крокусе все свои хиты

— Все это время мой лейбл Frontiers упрашивал меня записать новый студийный альбом, и в итоге мы пришли к соглашению, с которым я мог жить, — шутит Парсонс в интервью Billboard. — Вот и он, вот и мы — спустя почти 15 лет.

Почти все из 11 песен были написаны специально для альбома. Музыкант признается, что в пластинке затронуты музыкальные и лирические темы, которые «очень близки его сердцу, его собственным интересам и увлечениям». В числе песен нового альбома — известный публике сингл «I Can't Get There From Here» и дуэт с Джейсоном Мразом «Miracle».



Алан Парсонс

За плечами у Парсонса 13 номинаций на «Грэмми» и победа в категории «Лучший иммерсивный альбом» (2019) за юбилейное переиздание альбома The Alan Parsons Project «Eye in the Sky» 1982 года. Награду он разделил с коллегами ПиДжеем Олссоном и Дейвом Доннелли. В роли звукорежиссера Парсонс работал над культовыми альбомами 60-70-х годов — «Abbey Road» (Beatles) и «Dark Side of the Moon» (Pink Floyd). Первый альбом создателя The Alan Parsons Project был написан под влиянием мистической прозы Эдгара Аллана По, второй навеян научной фантастикой Айзека Азимова. Третий альбом «Pyramid», посвященный теме Древнего Египта, принес исполнителю всемирную славу. Общий тираж альбомов коллектива на сегодняшний день приближается к 50 млн копий.

В Crocus City Hall Алан Парсонс представит программу из своих самых известных композиций, вошедших в золотой фонд прогрессив-рока и софт-рока.