Статуэтку артистам вручили на недавнем концерте в Беверли-Хиллз, сообщает Intermedia. Как объяснил сам Парсонс в фейсбуке, они не смогли приехать на саму церемонию, поскольку находились в гастрольном туре, однако награда наконец нашла своих обладателей.

Алан Парсонс, ПиДжей Олссон и Дейв Доннелли выиграли «Грэмми» в номинации «Лучший альбом с иммерсивным звучанием» (Best Immersive Audio Album) за переиздание «Eye in the Sky», приуроченное к 35-летию пластинки.



Alan Parsons