Alan Parsons анонсировал сольный альбом

Релиз альбом «The Secret» состоится 26 апреля 2019 года. В ближайшее время будет выпущен первый сингл и открыт предзаказ альбома.

Алан Парсонс известен своей работой с группой Pink Floyd — альбом Dark Side of the Moon, который стал звёздным часом для группы, Полом Маккартни и другими музыкантами, а также собственным музыкальным проектом The Alan Parsons Project.

Тура в поддержку альбома стартует 16 февраля в Мельбурне и закончится 26 июня в Мюнхене. В Москве Алан Парсонс выступит в Crocus City Hall 10 июня.

1. The Sorcerer’s Apprentice (instrumental)

2. Miracle (lead vocal: Jason Mraz)

3. As Lights Fall (lead vocal: Alan Parsons)

4. One Note Symphony (lead vocal: Todd Cooper)

5. Sometimes (lead vocal: Lou Gramm​)

6. Soirée Fantastique (lead vocal: Todd Cooper, Alan Parsons)

7. Fly To Me (lead vocal: Mark Mikel)

8. Requiem (lead vocal: Todd Cooper)

9. Years Of Glory (lead vocal: PJ Olsson)

10. The Limelight Fades Away (lead vocal: Jordan Huffman)

11. I Can’t Get There From Here (lead vocal: Jared Mahone)